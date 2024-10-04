Тим получил австрийскую спортивной премию. На церемонии ему показали видеопоздравления от Надаля, Джоковича и Федерера
Доминик Тим, который завершит карьеру в этом сезоне, получил награду за выдающиеся достижения на австрийской спортивной премии Sporthilfe Gala в Вене.
Награду ему вручил защитник «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба.
На церемонии показали видеообращения Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера.
РН: «Хочу поздравить тебя с этой наградой. Ты ее заслужил. Очень за тебя рад. Ты знаешь, как сильно я тебя уважаю. Желаю всего самого лучшего. Хорошего вечера, еще увидимся».
НД: «Большое спасибо за все, что ты сделал для нас и в особенности для тенниса. Я рад, что у тебя будет возможность попрощаться в Вене, такой последний танец. Желаю тебе отличного турнира в окружении семьи, ты заслуживаешь особенного момента, мой друг. Всего наилучшего».
РФ (на немецком): «Дорогой Доминик, поздравляю с наградой и результатами твоей работы. Мне нравилось играть против тебя. Теннису будет очень тебя не хватать. Ты всегда был замечательным человеком на корте и за его пределами, честным и справедливым. Наша дружба всегда была очень для меня важна. И мне приятно, что мы так хорошо ладим, хотя были соперниками по туру.
Желаю тебе всего наилучшего в будущем и от души поздравляю тебя с невероятной карьерой, Доминик. Уверен, что скоро мы снова увидимся. Наслаждайся моментом и вечером. Береги себя».
Тим позже написал в инстаграме: «Не ожидал увидеть вас троих! Вы, ребята, просто невероятны, и я никогда не забуду этот момент!».
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