Мирра Андреева впервые проиграла сет на уровне WTA со счетом 0:6

Мирра Андреева выбыла в четвертьфинале в Пекине. Она проиграла №7 Циньвэнь Чжэн – 7:5, 0:6, 4:6. Во решающем сете Андреева упустила преимущество 4:2.

Андреева впервые проиграла сет на уровне WTA со счетом 0:6. За карьеру она второй раз не взяла в сете ни одного гейма. Впервые это произошло в 2022-м на турнире ITF в Монтастире в матче против Александры Вечич (5:7, 0:6).

17-летняя Андреева третий раз в сезоне и в карьере дошла до четвертьфинала турнира WTA 1000. На следующей неделе она дебютирует в топ-20, став 19-й ракеткой мира.

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