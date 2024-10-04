Чжэн отыграла у Андреевой брейк в решающем сете и впервые вышла в полуфинал турнира WTA 1000

Седьмая ракетка мира Циньвэнь Чжэн победила №22 Мирру Андрееву в четвертьфинале в Пекине – 5:7, 6:0, 6:4.

В решающем сете китаянка ушла со счета 2:4.

Чжэн выиграла 20 из последних 22 матчей. Она впервые вышла в полуфинал турнира WTA 1000.

Теперь Чжэн поборется с Каролиной Муховой. Счет в личных встречах 1:1.