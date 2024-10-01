Медведев взял медицинский перерыв в матче с Алькарасом

Даниил Медведев взял медицинский перерыв в полуфинале против Карлоса Алькараса в Пекине.

Медведев испытывал дискомфорт в левой на ноге на подаче при счете 2:2 во втором сете. В итоге он проиграл этот гейм, и к нему вышел в физио.

В перерыве при счете 3:4 физио снова вышел, чтобы сделать Медведеву массаж.