Медведев взял медицинский перерыв в матче с Алькарасом
Даниил Медведев взял медицинский перерыв в полуфинале против Карлоса Алькараса в Пекине.
Медведев испытывал дискомфорт в левой на ноге на подаче при счете 2:2 во втором сете. В итоге он проиграл этот гейм, и к нему вышел в физио.
В перерыве при счете 3:4 физио снова вышел, чтобы сделать Медведеву массаж.
Опубликовала: Любовь Энина
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