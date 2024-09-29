8-я ракетка мира Наварро получила wild card на WTA 125 в Гонконге

Восьмая ракетка мира Эмма Наварро получила wild card на турнир WTA 125 в Гонконге. Он пройдет с 30 сентября по 6 октября

На «тысячнике» в Пекине американка была шестой сеяной, но проиграла во втором круге Чжан Шуай.

В чемпионской гонке Наварро идет седьмой.

Это третий турнир категории WTA 125K для Наварро в этом сезоне.