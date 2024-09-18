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«Он использовал крем?🧴». Кириос – Кейхиллу под видео о Федерере

Ник Кириос продолжает обсуждать допинг-скандал Янника Синнера.

Тренера итальянца Даррен Кейхилл выложил в инстаграм видео о Роджере Федерере, и в комментарии пришел Кириос. Он написал: «Он использовал крем?🧴».

Позже Кейхилл удалил пост.

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

7 важных вопросов по допинг-делу Янника Синнера

«Хватит держать нас за дураков». Реакция тенниса на допинг-провал Синнера

Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Olly_Tennis_
logoATP
logoДаррен Кейхилл
logoНик Кириос
соцсети
logoЯнник Синнер
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