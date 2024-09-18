«Он использовал крем?🧴». Кириос – Кейхиллу под видео о Федерере
Ник Кириос продолжает обсуждать допинг-скандал Янника Синнера.
Тренера итальянца Даррен Кейхилл выложил в инстаграм видео о Роджере Федерере, и в комментарии пришел Кириос. Он написал: «Он использовал крем?🧴».
Позже Кейхилл удалил пост.
Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем
7 важных вопросов по допинг-делу Янника Синнера
«Хватит держать нас за дураков». Реакция тенниса на допинг-провал Синнера
Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Olly_Tennis_
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости