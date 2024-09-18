«Он использовал крем?🧴». Кириос – Кейхиллу под видео о Федерере

Ник Кириос продолжает обсуждать допинг-скандал Янника Синнера.

Тренера итальянца Даррен Кейхилл выложил в инстаграм видео о Роджере Федерере, и в комментарии пришел Кириос. Он написал: «Он использовал крем?🧴».

Позже Кейхилл удалил пост.

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