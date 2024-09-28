Кербер о завершении карьеры: «Рада, что сейчас живу не так, как всего шесть или семь недель назад»
Анжелик Кербер довольна жизнью после завершения карьеры.
Ее последним профессиональным турниром стала Олимпиада в Париже.
«У меня почти не было времени подумать, скучаю ли я по теннису. Я продолжаю заниматься спортом, но у меня мало свободного времени. Я всегда говорила, что останусь верна теннису.
Сейчас я стараюсь проводить время с семьей и друзьями. А там посмотрим, что будет дальше. Я работаю над парой проектов и очень рада, что сейчас живу не так, как всего шесть или семь недель назад».
Анжелик Кербер (чемпионка трех «Шлемов») завершила карьеру. В беспощадной борьбе – как всегда жила
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennis.com
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