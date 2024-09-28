Кербер о завершении карьеры: «Рада, что сейчас живу не так, как всего шесть или семь недель назад»

Анжелик Кербер довольна жизнью после завершения карьеры.

Ее последним профессиональным турниром стала Олимпиада в Париже.

«У меня почти не было времени подумать, скучаю ли я по теннису. Я продолжаю заниматься спортом, но у меня мало свободного времени. Я всегда говорила, что останусь верна теннису.

Сейчас я стараюсь проводить время с семьей и друзьями. А там посмотрим, что будет дальше. Я работаю над парой проектов и очень рада, что сейчас живу не так, как всего шесть или семь недель назад».

Анжелик Кербер (чемпионка трех «Шлемов») завершила карьеру. В беспощадной борьбе – как всегда жила