Хуркач пожертвует пострадавшим от наводнения в Польше по 100 евро за каждый эйс, сделанный до конца сезона
Хуберт Хуркач пожертвует пострадавшим от наводнения в Польше 100 евро за каждый эйс, сделанный им до конца сезона.
«Начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона я пожертвую €100 за каждый эйс, чтобы поддержать пострадавших от разрушительного наводнения в Польше. Для меня спорт – не только про соревнования, но и про возможность повлиять на какие-то вещи», – написал Хуркач.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @HubertHurkacz
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