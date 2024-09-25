Хуркач пожертвует пострадавшим от наводнения в Польше по 100 евро за каждый эйс, сделанный до конца сезона

Хуберт Хуркач пожертвует пострадавшим от наводнения в Польше 100 евро за каждый эйс, сделанный им до конца сезона.

«Начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона я пожертвую €100 за каждый эйс, чтобы поддержать пострадавших от разрушительного наводнения в Польше. Для меня спорт – не только про соревнования, но и про возможность повлиять на какие-то вещи», – написал Хуркач.