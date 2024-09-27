«Это не теннис, так играть невозможно». Алькарас в матче с Мпетши Перрикаром получил два предупреждения за затяжку времени

Карлос Алькарас в матче с Джованни Мпетши Перрикаром поспорил с судьей из-за таймера, отсчитывающего время на подачу.

Испанец дважды за первый сет получил предупреждение за затяжку времени. Во второй раз он был оштрафован на очко на сетболе.

«Это не теннис», – сказал Алькарас. Позже он добавил: «Я всегда очень быстр, никогда не получаю предупреждений. Ты дал мне два в одном сете. Так играть в теннис невозможно».

Вероятнее всего, в Пекине используют автоматическую систему отсчета времени, как это было в Queen’s Club, где у Алькараса также возникли проблемы с таймингом.