«Это не теннис, так играть невозможно». Алькарас в матче с Мпетши Перрикаром получил два предупреждения за затяжку времени
Карлос Алькарас в матче с Джованни Мпетши Перрикаром поспорил с судьей из-за таймера, отсчитывающего время на подачу.
Испанец дважды за первый сет получил предупреждение за затяжку времени. Во второй раз он был оштрафован на очко на сетболе.
«Это не теннис», – сказал Алькарас. Позже он добавил: «Я всегда очень быстр, никогда не получаю предупреждений. Ты дал мне два в одном сете. Так играть в теннис невозможно».
Вероятнее всего, в Пекине используют автоматическую систему отсчета времени, как это было в Queen’s Club, где у Алькараса также возникли проблемы с таймингом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
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