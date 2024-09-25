Карлос Алькарас: «Многие говорят, что я играю выставочные турниры и жалуюсь на расписание, но это разные вещи»
Ранее испанец сказал, что сейчас у теннисистов слишком много обязательных турниров.
«Сейчас у меня достаточно энергии. Я имею в виду, что у меня есть мотивация выйти и показать хороший теннис [в Пекине]. Я постараюсь выиграть этот турнир так же, как стараюсь выиграть каждый, на который приезжаю.
Я слышал и видел, как многие игроки жаловались о расписании и календаре. Не после того, как я об этом заговорил, а до.
Я знаю, что Янник тоже об этом упоминал здесь на пресс-конференции. Он не жаловался особо на календарь. Конечно, все зависит от игрока. Думаю, с моим мнением, что расписание слишком плотное, согласятся многие. Все зависит от личных ощущений. Я говорю о себе, потому что для меня расписание слишком плотное начиная с первой недели января по последнюю неделю ноября. Мы должны сами позаботиться об этом и что-то предпринять.
Многие говорят, что я играю выставочные турниры и жалуюсь на расписание, но это разные вещи. Нам надо их разделять».
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