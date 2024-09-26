Гауфф пригласила в команду бывшего тренера Шаповалова
Мэтт Дэйли вошел в команду Коко Гауфф перед стартом турнира в Пекине.
45-летний американец присоединился к Жану-Кристофу Форелю и заменил ушедшего после US Open Брэда Гилберта.
«Я очень воодушевлена. Скорее всего, в таком составе мы начнем готовиться к следующему сезону. Мне очень интересно, как сработают эти изменения, и я надеюсь улучшить новые аспекты моей игры.
Было круто работать с Брэдом, у нас получилось отличное сотрудничество. Думаю, просто пришло время запустить перезагрузку, обновиться и добавить в мой теннис некоторые вещи, необходимые для того, чтобы провести следующий сезон более удачно».
Напомним, в прошлом сезоне Дэйли работал с Денисом Шаповаловым.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
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