  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Гауфф об итоговом: «Если получится квалифицироваться, отлично. Если нет, у меня пораньше начнется отпуск. Беспроигрышная ситуация»
0

Гауфф об итоговом: «Если получится квалифицироваться, отлично. Если нет, у меня пораньше начнется отпуск. Беспроигрышная ситуация»

Коко Гауфф высказалась о гонке на итоговый турнир.

Перед стартом турнира в Пекине она занимает шестое место и может отобраться третий год подряд.

«Я никогда не чувствовала давления из-за квалификации на итоговый, за исключением первого раза, когда пыталась туда попасть. В этом году было бы здорово отобраться и поучаствовать в подготовленном турнире, но я стараюсь не давить на себя слишком сильно, потому что работаю с новым тренером и добавляю кое-что в свою игру. На этом турнире мы в каком-то смысле раньше обычного начали предсезонку.

Так что я об этом не думаю. Если получится, отлично. Если нет, у меня пораньше начнется отпуск. Беспроигрышная ситуация. Но все хотят попасть в восьмерку лучших, так что это было бы классно».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WTA
logoWTA
logoWTA Finals
logoКоко Гауфф
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Токио (ATP). Рууд играет с Томпсоном, Нисикори, Хуркач, Берреттини, Шелтон, Руне вышли во 2-й круг, Фриц, Циципас выбыли
285 минут назадLive
Пекин (WTA). Крюгер играет с Ван, Рахимова, Осака вышли во 2-й круг, Блинкова, Эрика Андреева выбыли
21сегодня, 11:42Live
Арина Соболенко: «Одна из моих целей – закончить год первой. Но я сосредоточена не на этом, а на своей игре»
3сегодня, 11:14
Медведев, Хачанов, Зверев заявились на турнир в Вене, Синнер не будет защищать титул
7сегодня, 10:14
Пекин (ATP). Грикспор играет с Кецмановичем, Бублик встретится с Коболли, Котов, Синнер вышли во 2-й круг
9сегодня, 10:03Live
Четырехчасовой матч Соррибес-Тормо и Гао стал четвертым по продолжительности на уровне WTA
6сегодня, 09:41
Роддик снимется в комедии о пиклболе, которую продюсирует Бен Стиллер
сегодня, 08:54
Вавринка, Нисикори, Бу получили wild card на «Мастерс» в Шанхае
1сегодня, 07:45
Оже-Альяссим сделал 66 невынужденных и упустил два матчбола в матче с Нишиокой в Токио
3сегодня, 06:39
Циципас на турнире в Токио из-за плохого самочувствия взял медперерыв в середине гейма
1сегодня, 06:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
931 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58