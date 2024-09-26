Гауфф об итоговом: «Если получится квалифицироваться, отлично. Если нет, у меня пораньше начнется отпуск. Беспроигрышная ситуация»

Коко Гауфф высказалась о гонке на итоговый турнир.

Перед стартом турнира в Пекине она занимает шестое место и может отобраться третий год подряд.

«Я никогда не чувствовала давления из-за квалификации на итоговый, за исключением первого раза, когда пыталась туда попасть. В этом году было бы здорово отобраться и поучаствовать в подготовленном турнире, но я стараюсь не давить на себя слишком сильно, потому что работаю с новым тренером и добавляю кое-что в свою игру. На этом турнире мы в каком-то смысле раньше обычного начали предсезонку.

Так что я об этом не думаю. Если получится, отлично. Если нет, у меня пораньше начнется отпуск. Беспроигрышная ситуация. Но все хотят попасть в восьмерку лучших, так что это было бы классно».