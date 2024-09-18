Гауфф больше не работает с Гилбертом

Брэд Гилберт объявил о завершении сотрудничества с Коко Гауфф.

«Спасибо🙏 Коко и всей команде за просто невероятный летний отрезок в 2023-м и за 14 месяцев великолепной командной работы. Коко, тебе всего 20, и у тебя невероятно светлое будущее. Могу пожелать тебе только дальнейших успехов.

С нетерпением жду новой главы в моей тренерской карьере👊👍💪🎾», – твитнул Гилберт.

Напомним, Гауфф под руководством Гилберта взяла титулы в Вашингтоне, Цинциннати и на US Open и стала второй ракеткой мира.