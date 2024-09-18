Гауфф больше не работает с Гилбертом
Брэд Гилберт объявил о завершении сотрудничества с Коко Гауфф.
«Спасибо🙏 Коко и всей команде за просто невероятный летний отрезок в 2023-м и за 14 месяцев великолепной командной работы. Коко, тебе всего 20, и у тебя невероятно светлое будущее. Могу пожелать тебе только дальнейших успехов.
С нетерпением жду новой главы в моей тренерской карьере👊👍💪🎾», – твитнул Гилберт.
Напомним, Гауфф под руководством Гилберта взяла титулы в Вашингтоне, Цинциннати и на US Open и стала второй ракеткой мира.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @bgtennisnation
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