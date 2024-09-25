Чжан Шуай прервала серию из 24 поражений

595-я ракетка мира Чжан Шуай в первом круге турнира в Пекине победила 65-ю ракетку Маккартни Кесслер – 7:6(5), 7:6(1).

У Шуай не было побед с февраля 2023-го – она проиграла 24 матча подряд. Китаянка прервала самую длинную серию поражений в истории обоих туров.