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Чжан Шуай прервала серию из 24 поражений

595-я ракетка мира Чжан Шуай в первом круге турнира в Пекине победила 65-ю ракетку Маккартни Кесслер – 7:6(5), 7:6(1).

У Шуай не было побед с февраля 2023-го – она проиграла 24 матча подряд. Китаянка прервала самую длинную серию поражений в истории обоих туров. 

Опубликовано: Алёна Майорова
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logoЧжан Шуай
статистика
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