Чжан Шуай проиграла 24-й матч подряд и обновила антирекорд обоих туров

601-я ракетка мира Чжан Шуай в первом круге турнира в Сеуле уступила Веронике Кудерметовой – 4:6, 3:6.

35-летняя китаянка потерпела 24-е поражение подряд. Шуай не выиграла ни одного матча с февраля 2023-го. После того, как она проиграла 22-ю встречу в середине августа, она установила антирекорд обоих туров.

На US Open китаянка в паре с Кристиной Младенович дошла до финала.