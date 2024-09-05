Чжан Шуай, в одиночке проигравшая 23 матча подряд, вышла в финал US Open в паре с Младенович
Китаянка Чжан Шуай и Кристина Младенович вышли в финал US Open в паре. Они обыграли Тэйлор Таунсенд и Катерину Синякову – 7:5, 4:6, 6:3.
За титул они сыграют с Аленой Остапенко и Людмилой Киченок.
Напомним, в одиночном разряде Чжан Шуай в первом круге US Open потерпела 23-е поражение подряд – это антирекорд для обоих турниров. Младенович, в 2017-м бывшая теннисисткой топ-10 в одиночке, не выигрывала матчей уровня основного тура с сентября 2022-го.
Опубликовал: Павел Ниткин
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