Тэйлор Фриц: «Результат каждый год может меняться, но одно остается неизменным: мы веселимся на Кубке Лэйвера больше, чем сборная Европы»
Тэйлор Фриц поделился впечатлениями от выступления на Кубке Лэйвера.
Он проиграл решающую одиночку Карлосу Алькарасу, сборная Европы победила сборную Мира 13:11.
«Химия и атмосфера внутри команды – то, что делает команду Мира такой сильной. Результат каждый год может меняться, но одно остается неизменным: мы веселимся на этом турнире больше, чем другая команда».
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis365.com
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