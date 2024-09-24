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  • Тэйлор Фриц: «Результат каждый год может меняться, но одно остается неизменным: мы веселимся на Кубке Лэйвера больше, чем сборная Европы»
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Тэйлор Фриц: «Результат каждый год может меняться, но одно остается неизменным: мы веселимся на Кубке Лэйвера больше, чем сборная Европы»

Тэйлор Фриц поделился впечатлениями от выступления на Кубке Лэйвера.

Он проиграл решающую одиночку Карлосу Алькарасу, сборная Европы победила сборную Мира 13:11.

«Химия и атмосфера внутри команды – то, что делает команду Мира такой сильной. Результат каждый год может меняться, но одно остается неизменным: мы веселимся на этом турнире больше, чем другая команда». 

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis365.com
logoATP
logoТэйлор Фриц
logoКубок Лэйвера
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