Кубок Лэйвера теперь убыточный. Почему турнир Федерера теряет деньги?

Неофициальный Кубок Лэйвера стал убыточным с прошлого года – по предварительным подсчетам, он может снова выйти в плюс только в 2025-м.

Турнир, за который отвечает менеджерская компания Роджера Федерера Team 8 и Tennis Australia, в 2022-м принес 4,1 млн фунтов. Но уже в 2023-м у Кубка Лэйвера на счетах оказалось -1,8 млн фунтов. Почему же так случилось? И связано ли это с тем, что Большая тройка больше туда не приезжает?

Где потеряли деньги?

Если сравнивать 2022-й год, который принес 4,1 млн фунтов дохода, и убыточный 2023-й, то он выиграл по одному пункту: в прошлом году от спонсоров турнир получил на 2,1 млн фунтов больше. Но это не смогло даже частично компенсировать потери на билетах – там не досчитались около 5 млн фунтов. Это самые низкие продажи за пять последних турниров. Вслед за этим на 900 тысяч упали и доходы с мерча. Еще около 200 тысяч турниру недоплатили при продаже прав на трансляцию.

К тому же сильно возросли расходы – например, в прошлом году персоналу организаторы отдали на 330 тысяч фунтов больше, вдобавок что-то насобиралось по мелочи, как 50 тысяч лишних фунтов, которые ушли на аренду помещений в Ванкувере.

Официальный призовой пул турнира – 2,25 млн долларов, из которых 1,5 млн уходит на призовые команде-победительнице.

Это из-за того, что больше не играют Надаль, Джокович и Федерер?

Изначально турнир рекламировали как уникальную возможность увидеть, как Надаль, Федерер и Джокович перестают соперничать и становятся по одну сторону – играют вместе пару, подсказывают друг другу во время переходов. И в основном зрители шли за этим. На Кубке Лэйвера Надаль и Федерер вместе играли дважды – в 2017-м и 2019-м. В 2018-м вместо испанца играл Новак Джокович, а 2022-й собрал комбо из всей Большой тройки – тогда швейцарец завершал карьеру и плакал рядом с Надалем . Тот Кубок Лэйвера принес организаторам 4,9 млн фунтов и до сих пор остается самым прибыльным.

Но на самом деле 2023-й был не первым годом, когда не приехал никто из Большой тройки. В 2021-м в Бостоне за Команду Европы играли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Каспер Рууд и Маттео Берреттини, за Мир – Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов, Диего Шварцман, Рейлли Опелка, Джон Изнер и Ник Кириос. Особой борьбы не было – команда Европы разгромила Мир 14:1. Но при этом в тот год Кубок Лэйвера остался в плюсе на 4,1 млн фунтов – по продаже билетов это был второй турнир после 2022 года.

В этом году Кубок Лэйвера проводится уже седьмой раз – с появления в 2017-м турнир не играли только в ковидном 2020-м. По формату турнира теннисисты отбираются по рейтингу, и только двух членов команд капитаны могут пригласить по собственному желанию.

Турниру не всегда удается привлечь всех рейтинговых теннисистов – генеральный директор Стив Зак говорил , что они звали первую ракетку мира Янника Синнера, но в итоге тот не приехал, как и Джокович. «Иногда игроки пропускают некоторые турниры из-за личного расписания или обязательств перед спонсорами. Им нужно делать перерывы, и периодически они выпадают на неделю, когда проходит Кубок Лэйвера», – рассказывал Зак.

С 2019-го у Кубка Лэйвера есть контракт с ATP, по которому турнир появился в официальном календаре, хотя очков за него по-прежнему не дают. Недавно стороны переподписали контракт еще на пять лет.

Что будет с турниром?

Организаторы стараются сделать его максимально роскошным. Для проведения стабильно выбирают крупнейшие стадионы – например, в прошлом году в Ванкувере турнир прошел на «Роджерс-арене» в центре города. В 2022-м играли на одном из крупнейших крытых стадионов Европы, лондонской арене O 2 , которая вмещает до 23 тысяч человек.

Спонсоры у Кубка Лэйвера тоже серьезные: партнер-основатель – Rolex, глобальные партнеры – Mercedes-Benz и крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBC. Среди остальных – Wilson, Uniqlo, Boss и другие. А на церемонию открытия организаторы установили один из самых строгих дресс-кодов – black tie, из-за которого ведущая мероприятия Андреа Петкович чуть не осталась без платья, так как у экс-девятой ракетки мира не оказалось настолько торжественных вещей в гардеробе, а новые застряли на таможне.

В этом году прогнозируют, что турнир снова останется в убытке примерно на 1,5 млн фунтов. В ответ на падение продаж билетов Кубок Лэйвера поднимает на них цены, из-за чего турнир становится менее доступным. За первый ряд в этом году просили 4 460 евро, а самый дорогой билет на одну сессию (два матча) стоил около 7 600. Впрочем, минимальная цена, по которой можно было вообще попасть на турнир, – 25 евро за открытые тренировки, а билеты на матчи начинались от 63 евро за одну сессию.

В 2025-м Кубок Лэйвера пройдет в Сан-Франциско. Прошлый турнир в Новом Свете закончился для организаторов убытком, но у них есть еще год, чтобы придумать, как поднять популярность среди болельщиков.

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Фото: Gettyimages.ru /Maja Hitij, Julian Finney, Clive Brunskill