Медведев об отношениях со Зверевым и Циципасом: «В прошлом были конфликты, но через месяц все забывается»
Даниил Медведев высказался об отношениях с Александром Зверевым и Стефаносом Циципасом.
На Кубке Лэйвера Медведева спросили, каково весь день общаться с игроками, с которыми он конфликтовал.
«Мне не трудно поддерживать остальных. В прошлом мы несколько раз играли друг с другом, были конфликты, и кто-то высказывался об этом на пресс-конференциях. И это нормально. Но через месяц все забывается».
«Можешь ####### со всей силы». Медведев тренировал Зверева – такое бывает раз в год!
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennis.com
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