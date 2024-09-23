Медведев об отношениях со Зверевым и Циципасом: «В прошлом были конфликты, но через месяц все забывается»

Даниил Медведев высказался об отношениях с Александром Зверевым и Стефаносом Циципасом .

На Кубке Лэйвера Медведева спросили, каково весь день общаться с игроками, с которыми он конфликтовал.

«Мне не трудно поддерживать остальных. В прошлом мы несколько раз играли друг с другом, были конфликты, и кто-то высказывался об этом на пресс-конференциях. И это нормально. Но через месяц все забывается».

«Можешь ####### со всей силы». Медведев тренировал Зверева – такое бывает раз в год!