Тиафу о Надале и Федерере: «Их взаимоуважение просто безумно»

Фрэнсис Тиафу рассказал о любимом воспоминании, связанном с Кубком Лэйвера.

Американец назвал прощальную церемонию Роджера Федерера, на которой швейцарец плакал вместе с Рафаэлем Надалем после того, как они сыграли пару.

«Это дико. В восемь, девять лет я смотрел, как они сражаются друг против друга. А сейчас они держатся за руки, у них такое взаимное уважение.

Один из них, испанец, едва говорил по-английски, когда начинал играть. А о другом думаешь, что он американец из-за того, как хорошо он говорит по-английски. Он такой легкий, и делает все так, будто они совсем разные. Но они любят друг друга и их взаимоуважение просто безумно. Так что это, наверное, была одна из самых классных вещей.

И мне так здорово просто быть [на Кубке Лэйвера]. Забудь о всем, что произошло. Просто здорово быть здесь».