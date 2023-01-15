Рууд о Надале и Федерере: «Надеюсь, у меня сложатся такие же хорошие отношения с другими игроками, мы будем друг друга поддерживать»

Каспер Рууд рассказал о дружбе с Рафаэлем Надалем.

– Можете ли вы сказать, что у вас сложились дружеские отношения с Надалем?

– Думаю, да. Он звезда мирового масштаба. В его жизни много всего происходит, поэтому у него не так много времени, но иногда удается что-то подобное. Мы любим играть в гольф, поэтому, если мы оба на Мальорке, он иногда меня приглашает, это очень приятно. У него есть семья и близкие друзья. Когда мы видимся, у нас прекрасные отношения. Думаю, я могу назвать его другом, он очень хороший парень.

– Могли бы вы заменить Федерера в качестве его очень хорошего товарища?

– (Смеется.) Не знаю! Я знаю, что у них гораздо более долгие и близкие отношения, чем у нас. Было здорово наблюдать за ними на Кубке Лэйвера в этом году, это был невероятный опыт. Было видно, как они наслаждались каждой секундой вместе. Я, конечно, надеюсь, что в будущем у меня сложатся такие же хорошие отношения с другими игроками, мы будем друг друга поддерживать. Не знаю, кто это будет.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе