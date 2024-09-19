Эмма Радукану: «Мы с тренером много работали над замахом при подаче, чтобы понять, какой мне подходит»
Сегодня британка обыграла Юэ Юань 6:4, 6:3) и вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле. Теперь она встретится с Дарьей Касаткиной.
«Если понаблюдать за моей подачей в последние несколько месяцев, то после грунтового сезона можно увидеть множество версий замаха. Если играешь много турниров, что-то сбивается, а ты даже не замечаешь, и потом сложнее вернуть ощущение естественности. В последнюю неделю мы много работали над замахом, чтобы понять, какой мне подходит. Это довольно серьезные изменения, ты не просто подаешь в другое место.
Мы с тренером решили, что будем рисковать и что-то менять. Мы знаем, что в краткосрочной перспективе результата может не быть. Но я очень быстро все схватываю. В первом матче еще не получилось это применить, но сегодня точно получилось. Просто нужно мыслить шире. Моя цель – успешно закончить этот сезон, но при этом обязательно как можно лучше подготовиться к следующему, потому что в следующем году я хочу сразу включиться в борьбу».
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