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Тренер Соболенко о целях на конец сезона: «Сейчас можно говорить о борьбе за первую строчку»

Тренер Арины Соболенко высказался о победе белоруски на US Open.

«Этот титул очень много значит. Потому что перед этим у нас был очень тяжелый период, особенно в июле, когда она травмировалась перед «Уимблдоном». И тогда мы сомневались, что делать дальше, потому что пришлось возвращаться и нужно было ехать в Нью-Йорк после обидного прошлогоднего поражения (в финале от Коко Гауфф – Sports)».

Также Антон Дубров рассказал о целях Соболенко на конец сезона.

«В первую очередь нужно быть в форме и здоровой, потому что восстановление требует времени. Наша главная цель – закончить сезон на высокой ноте.

Сейчас можно говорить о борьбе за первую строчку, закончить год первой – это очень крутая цель. Но, как я уже сказал, [выступление в Нью-Йорке] отняло много сил и эмоций, поэтому прежде всего нужно понять, как быстрее всего восстановиться.

Потому что у всех есть цели, и все говорят: «Я хочу выиграть четыре «Шлема» и закончить год первой». Это крутая цель, и ее можно достичь, но требуется время».

Почему Арина Соболенко такая мощная и бьет сильнее мужчин?

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: The National
logoUS Open
logoWTA
logoАрина Соболенко
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