Новак Джокович: «Ни рейтинг, ни итоговый сейчас не входят в число моих целей. В приоритете игра за сборную и «Большие шлемы»
Новак Джокович назвал приоритеты на данном этапе карьеры.
«Ни рейтинг, ни итоговый сейчас не входят в число моих целей. С другими турнирами покончено. Не знаю, буду ли я играть на них в этом году или в будущем, но мои приоритеты – игра за сборную и «Большие шлемы», все остальное менее важно. Сейчас мне нужен физический, психологически и эмоциональный отдых, чтобы решить, что и как делать дальше, сколько играть и где».
Также Джокович сказал, что не сыграет на ноябрьском турнире ATP 250 в Белграде.
Джокович не попадает на итоговый турнир. Впервые с 2017-го
Опубликовала: Любовь Энина
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости