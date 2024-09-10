Джокович не попадает на итоговый турнир. Впервые с 2017-го

После US Open Новак Джокович идет девятым в чемпионской гонке ATP. Там учитываются только очки, заработанные в этом сезоне – и по этой гонке происходит отбор на итоговый турнир в Турине. Попадут туда восемь человек.

Поэтому сейчас Джокович путевку в Турин себе не гарантировал. С момента его первого попадания на итоговый было всего три сезона, когда к концу US Open еще не было понятно, отберется он на ATP Finals или нет:

● в 2010-м он оформил путевку 9 октября;

● в 2017-м серб из-за травмы досрочно завершил сезон после «Уимблдона»;

● в 2022-м Джокович из-за ковидных ограничений пропустил Australian Open и US Open, и чтобы попасть на итоговый, ему пришлось выиграть титулы в Тель-Авиве и Астане.

В целом с 2007 года не было ни одного сезона, когда здоровый Джокович не пробился бы на итоговый турнир.

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Сейчас у Джоковича 3260 очков в гонке. От идущего восьмым Алекса де Минаура серб отстает всего на 45 очков. От идущего пятым Тэйлора Фрица – на 630. Плотность в этой группе довольно высокая – и шансы обойти конкурентов далеко не призрачные.

Но у Джоковича до конца сезона будет всего два турнира – «Мастерсы» в Шанхае и Париже. А все его конкуренты в борьбе за итоговый, скорее всего, проведут еще по два пятисотника.

Понятно, что если Новак выиграет один из «Мастерсов», вопрос об итоговом отпадет – за счет этой 1000 очков он себе участие гарантирует.

Но с учетом его формы после Олимпиады просто невозможно гарантировать, что он на обоих турнирах пройдет далеко.

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Понятно, что итоговый Джоковичу в целом особо и не нужен. Он уже рекордсмен этого турнира по количеству титулов, а возможный пропуск только даст дополнительную возможность перезагрузиться и отдохнуть.

Да и главную цель на этот сезон Новак выполнил – выиграл Олимпиаду. Все остальное – бонус.

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Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier, Luke Hales