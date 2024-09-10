Алькарас о том, что поехал на этап «Формулы-1» в Монце после US Open: «Как только появилась возможность, я долго не раздумывал»
Карлос Алькарас прокомментировал то, что посетил этап «Формулы-1» в Монце
«Это невероятный опыт. Я давно хотел съездить на «Формулу-1», но расписание турниров не позволяет нам часто посещать мероприятия.
Конечно, после US Open я был немного расстроен, так что нужно было как можно скорее перезарядиться. Поэтому как только появилась возможность посетить «Формулу-1», я долго не раздумывал, сразу поехал смотреть.
Подход пилотов к гонкам просто невероятный. Поражает их концентрация во время разминки, на каждом этапе подготовки. Это то, как я сам хотел бы подходить к матчам и турнирам. Было здорово посмотреть на это вживую».
«Ф-1» в Италии приманила спортселеб: Алькарас! Награды от Дзанетти! Дель Пьеро давал финиш!
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: daviscup.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости