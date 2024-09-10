Алькарас о том, что поехал на этап «Формулы-1» в Монце после US Open: «Как только появилась возможность, я долго не раздумывал»

Карлос Алькарас прокомментировал то, что посетил этап «Формулы-1» в Монце

«Это невероятный опыт. Я давно хотел съездить на «Формулу-1», но расписание турниров не позволяет нам часто посещать мероприятия.

Конечно, после US Open я был немного расстроен, так что нужно было как можно скорее перезарядиться. Поэтому как только появилась возможность посетить «Формулу-1», я долго не раздумывал, сразу поехал смотреть.

Подход пилотов к гонкам просто невероятный. Поражает их концентрация во время разминки, на каждом этапе подготовки. Это то, как я сам хотел бы подходить к матчам и турнирам. Было здорово посмотреть на это вживую».

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