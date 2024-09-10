Синнер провел фотосессию с кубком US Open

Янник Синнер в Нью-Йорке провел чемпионскую фотосессию с кубком US Open .

В финале он обыграл Тэйлора Фрица – 6:3, 6:4, 7:5. Это второй титул итальянца на «Больших шлемах».

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Синнер с Калинской после титула на US Open – ❤️. Сдержанная

Янник Синнер взял US Open! Что принесло ему второй «Шлем» в сезоне?

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