Синнер с Калинской после титула на US Open – ❤️. Сдержанная
Янник Синнер и Анна Калинская в отношениях уже около четырех месяцев, и на US Open у них случилась первая совместная победа на «Большом шлеме» – когда Янник выиграл одиночный титул.
Калинская поддерживала его с трибун.
Куда Янник рванул после окончания матча. И получил поцелуй от любимой.
Правда, с мужиками из команды он праздновал куда более страстно.
Янник Синнер взял US Open! Что принесло ему второй «Шлем» в сезоне?
Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman
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Павел Ниткин , а вы чего хотели, чтоб он с Калинской "по полной программе" отпраздновал успех ? Прям там , на трибунах ???
А вообще славные такие зайки. Счастья молодым! Анне отдельно - успехов в теннисе. Вон Гриша с Машей Шараповой повстречался - топом стал.
Если что, я вас полностью поддерживаю: невероятный диссонанс на двух картинках, и как от этого диссонанса только выигрывает и без того прекрасная Калинская.