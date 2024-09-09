Синнер с Калинской после титула на US Open – ❤️. Сдержанная

Янник Синнер и Анна Калинская в отношениях уже около четырех месяцев, и на US Open у них случилась первая совместная победа на «Большом шлеме» – когда Янник выиграл одиночный титул.

Калинская поддерживала его с трибун.

Куда Янник рванул после окончания матча. И получил поцелуй от любимой.

Правда, с мужиками из команды он праздновал куда более страстно.

Янник Синнер взял US Open! Что принесло ему второй «Шлем» в сезоне?

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman