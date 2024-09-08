Третий раз на всех «Больших шлемах» сезона победили игроки не старше 23 лет
Чемпионами всех «Больших шлемов» в 2024 году стали игроки не старше 23 лет.
Янник Синнер выиграл Australian Open и US Open, Карлос Алькарас – «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».
Итальянцу 16 августа исполнись 23, а испанцу 5 мая – 21.
В прошлом такое происходило дважды. В 1974-м: AO – Джимми Коннорс (21), РГ – Бьорн Борг (18), «Уимблдон» – Коннорс (21), USO – Коннорс (22). В 1993-м: AO – Джим Курье (22), РГ – Серхи Бругера (22), «Уимблдон» – Пит Сампрас (21), USO – Сампрас (22).
Опубликовала: Любовь Энина
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