Синнер о том, выиграет ли Дрэйпер «Шлем» в течение 5 лет: «Да, я уверен»

Янник Синнер рассказал, чего может добиться Джек Дрэйпер

Итальянец победил его в полуфинале US Open со счетом 7:5, 7:6(3), 6:2.

– Думаете ли вы что Джек [Дрэйпер] может выиграть «Большой шлем» в ближайшие пять лет?

– Да. Он хорошо бьет по мячу и выбирает правильные удары в правильные моменты. Знаете, при игре с определенными теннисистами возникает некое предчувствие – и вот с ним оно есть. У каждого свое время и путь. Но я уверен, потому что знаю, что он может выиграть большые титулы в будущем

Против него тяжело играть, у него отличный настрой на корте, он много работает. Здорово видеть все это вместе. И он еще и левша. Считаю, сегодня он играл отлично первые два сета, но потом немного просел физически. Но, думаю, теперь мы будем его видеть гораздо чаще.

Джек Дрэйпер – модель и криминалист. А еще он в 1/2 US Open