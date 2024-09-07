Синнер о том, выиграет ли Дрэйпер «Шлем» в течение 5 лет: «Да, я уверен»
Итальянец победил его в полуфинале US Open со счетом 7:5, 7:6(3), 6:2.
– Думаете ли вы что Джек [Дрэйпер] может выиграть «Большой шлем» в ближайшие пять лет?
– Да. Он хорошо бьет по мячу и выбирает правильные удары в правильные моменты. Знаете, при игре с определенными теннисистами возникает некое предчувствие – и вот с ним оно есть. У каждого свое время и путь. Но я уверен, потому что знаю, что он может выиграть большые титулы в будущем
Против него тяжело играть, у него отличный настрой на корте, он много работает. Здорово видеть все это вместе. И он еще и левша. Считаю, сегодня он играл отлично первые два сета, но потом немного просел физически. Но, думаю, теперь мы будем его видеть гораздо чаще.
Джек Дрэйпер – модель и криминалист. А еще он в 1/2 US Open
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий