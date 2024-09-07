Дрэйпер о том, что его стошнило в полуфинале US Open: «Иногда я чувствую тошноту на корте и, когда в матче все усложняется, мне становится плохо»
Джек Дрэйпер прокомментировал тошноту во время полуфинала US Open
Британец уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру со счетом 5:7, 6:7(3), 2:6. Дрэйпера стошнило во втором сете.
«Нет-нет, я не собирался сниматься с полуфинала «Большого шлема». Возможно, в последнем сете со стороны все выглядело не лучшим образом. Но в конце концов я всегда стараюсь выкладываться на полную.
Я сам по себе очень тревожный. Так что когда это накладывается, иногда я чувствую тошноту на корте и, когда [в матче] все усложняется, мне становится плохо.
До встречи у меня не было никаких проблем. Но сегодня была очень высокая влажность – выше, чем всю неделю до этого».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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