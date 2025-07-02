Алькарас о победной серии: «Стараюсь получать удовольствие от каждого матча независимо от результата»

Карлос Алькарас поделился эмоциями от 20-й победы подряд.

Во втором круге «Уимблдона» действующий чемпион обыграл 733-ю ракетку мира Оливера Тарвета 6:1, 6:4, 6:4.

– Ты одержал 20-ю победу подряд. Каково это быть в такой форме?

– Думаю, я нашел правильный подход. Стараюсь получать удовольствие от каждого матча независимо от результата. Это, наверное, ключ к успеху в последние два-три месяца. Когда у тебя победная серия, ты просто стараешься продолжать. Играя на этом турнире и на этом корте, я стараюсь двигаться вперед. Воспринимаю это как подарок и стараюсь максимально наслаждаться атмосферой «Уимблдона». Посмотрим, как далеко получится зайти, – сказал Алькарас на пресс-конференции.