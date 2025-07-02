Рублев о победе над Харрисом: «Когда проиграл первый сет, в голове была только жесткая ругань»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Ллойдом Харрисом на «Уимблдоне».

Он обыграл южноафриканца 6:7(1), 6:4, 7:6(5), 6:3 и вышел в третий круг.

– Это был сложный матч. Ллойд играл великолепно, подавал просто потрясающе, поэтому было непросто зацепиться на приеме – у меня почти не было шансов. Когда парень так подает на траве и ты проигрываешь первый сет, в голове возникает много мыслей.

– Расскажите о них.

– Вы просили не ругаться.

– Попробуйте подобрать другие слова.

– Нет, была только жесткая ругань. Мне повезло выиграть третий сет, это сыграло ключевую роль, – сказал Рублев в интервью на корте.