Рублев о победе над Харрисом: «Когда проиграл первый сет, в голове была только жесткая ругань»
Андрей Рублев прокомментировал победу над Ллойдом Харрисом на «Уимблдоне».
Он обыграл южноафриканца 6:7(1), 6:4, 7:6(5), 6:3 и вышел в третий круг.
– Это был сложный матч. Ллойд играл великолепно, подавал просто потрясающе, поэтому было непросто зацепиться на приеме – у меня почти не было шансов. Когда парень так подает на траве и ты проигрываешь первый сет, в голове возникает много мыслей.
– Расскажите о них.
– Вы просили не ругаться.
– Попробуйте подобрать другие слова.
– Нет, была только жесткая ругань. Мне повезло выиграть третий сет, это сыграло ключевую роль, – сказал Рублев в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости