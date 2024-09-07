Дрэйпера стошнило по ходу матча с Синнером на US Open
Джек Дрэйпер играет с Янником Синнером в полуфинале US Open – 5:7, 6:7(3), идет третий сет.
Это случилось в восьмом гейме второго сета.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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