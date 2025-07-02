Павлюченкова пятый раз вышла в третий круг «Уимблдона» и поборется с Осакой
Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг «Уимблдона».
Она обыграла Эшлин Крюгер – 7:6(4), 6:4. Во втором сете россиянка уступала 1:3.
Павлюченкова, которой завтра исполнится 34 года, пятый раз вышла в третий круг Australian Open. Ее лучшим результатом остается четвертьфинал 2016 года.
За выход во вторую неделю Павлюченкова сыграет с Наоми Осакой (1:2 в личных встречах).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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