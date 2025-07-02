Павлюченкова пятый раз вышла в третий круг «Уимблдона» и поборется с Осакой

Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг «Уимблдона».

Она обыграла Эшлин Крюгер – 7:6(4), 6:4. Во втором сете россиянка уступала 1:3.

Павлюченкова , которой завтра исполнится 34 года, пятый раз вышла в третий круг Australian Open . Ее лучшим результатом остается четвертьфинал 2016 года.

За выход во вторую неделю Павлюченкова сыграет с Наоми Осакой (1:2 в личных встречах).