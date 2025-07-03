Фриц выиграл второй пятисетовик подряд и вышел в третий круг «Уимблдона»

Тэйлор Фриц выиграл второй пятисетовик подряд.

Он обыграл Габриэля Диалло 3:6, 6:3, 7:6(0), 4:6, 6:3 и вышел в третий круг «Уимблдона ».

В первом круге Фриц прошел Джованни Мпетши Перрикара – 6:7(6), 6:7(8), 6:4, 7:6(6), 6:4. Теперь у американца 14 побед в 25 пятисетовиках в карьере.

Дальше он поборется с Алехандро Давидовичем-Фокина или Ботиком ван де Зандшульпом.