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Остапенко и Киченок выиграли парный US Open

Алена Остапенко и Людмила Киченок стали чемпионками US Open

В финале они победили Кристину Младенович и Чжан Шуай – 6:4, 6:3.

27-летняя Остапенко и 32-летняя Киченок выиграли первый парный «Большой шлем».

Это их шестой совместный титул, в том числе третий в этом сезоне.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoUS Open
logoWTA
logoКристина Младенович
logoЧжан Шуай
logoЛюдмила Киченок
logoАлена Остапенко
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