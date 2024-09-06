Остапенко и Киченок выиграли парный US Open

Алена Остапенко и Людмила Киченок стали чемпионками US Open

В финале они победили Кристину Младенович и Чжан Шуай – 6:4, 6:3.

27-летняя Остапенко и 32-летняя Киченок выиграли первый парный «Большой шлем».

Это их шестой совместный титул, в том числе третий в этом сезоне.