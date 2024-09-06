Ваньоцци о допинг-скандале Синнера: «Внутри команды всегда бывают сложности, но в такие моменты важно сплотиться»

Тренер Янника Синнера Симоне Ваньоцци рассказал, как допинговое дело повлияло на первую ракетку мира.

«Внутри команды всегда бывают сложности, но в такие моменты важно сплотиться. Мы это и сделали. Мы каждый день шли к цели и не могли сбиться с верного пути. Мы все хорошо работали, но Янник – особенно. Наша совесть чиста, для нас эта глава закрыта.

Больше всего мне понравился его прогресс за эти две недели – в плане психологии и отношения к делу. С каждым матчем он был все больше и больше погружен в игру. Постепенно он вернул позитивную энергию зрителей и начал улыбаться на корте. Вот что нас больше всего радует».

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