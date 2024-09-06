Ваньоцци о допинг-скандале Синнера: «Внутри команды всегда бывают сложности, но в такие моменты важно сплотиться»
Тренер Янника Синнера Симоне Ваньоцци рассказал, как допинговое дело повлияло на первую ракетку мира.
«Внутри команды всегда бывают сложности, но в такие моменты важно сплотиться. Мы это и сделали. Мы каждый день шли к цели и не могли сбиться с верного пути. Мы все хорошо работали, но Янник – особенно. Наша совесть чиста, для нас эта глава закрыта.
Больше всего мне понравился его прогресс за эти две недели – в плане психологии и отношения к делу. С каждым матчем он был все больше и больше погружен в игру. Постепенно он вернул позитивную энергию зрителей и начал улыбаться на корте. Вот что нас больше всего радует».
Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем
7 важных вопросов по допинг-делу Янника Синнера
«Хватит держать нас за дураков». Реакция тенниса на допинг-провал Синнера
Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий