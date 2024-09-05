Синнер о том, как справляется с допинг-скандалом: «У меня есть команда и близкие люди. Сначала было трудно, но с каждым днем становилось лучше»

Янник Синнер рассказал, как окружение помогает ему справляться с трудностями

– Как вам удается оставаться сосредоточенным и не отвлекаться, несмотря на все, что происходило перед турниром, положительные тесты и так далее?

– У меня есть команда и близкие люди. Они знают, что я всегда держусь за людей, которые меня знают и мне верят. Это очень важно. И, конечно, я очень рад, что они у меня есть – как в тренерском плане, так и за пределами корта.

Разумеется, сначала было трудно, но с каждым днем становилось лучше. Я рад. Посмотрим, что я смогу показать в полуфинале.