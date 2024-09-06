Соболенко о поведении зрителей в матче с Наварро: «Болельщики были громкими, но во время розыгрышей проявляли уважение и успокаивались»
Она обыграла Эмму Наварро со счетом 6:3, 7:6(2).
– Обычно вам нравится взаимодействие с болельщиками, но что кажется тяжелым в этом плане здесь, на Арене Артура Эша? Это то, что болельщики поддерживают американцев, общий уровень шума, выкрики? Что делает выступление здесь сложным?
– Я бы сказала, что сегодня все было не таким сумасшедшим. Болельщики были громкими, но во время розыгрышей проявляли уважение и успокаивались. В прошлом году [в финале с Коко Гауфф] они просто очень сильно шумели, даже во время розыгрышей. Это было настолько громко, что у меня закладывало уши. Очень большое давление.
Наверное, моей ошибкой было то, что я концентрировалась на себе, но не думала о том, что она играет на том же корте, слышит все то же самое – что мы в одних и тех же условиях. Да, они болели за нее, но как это может ей помочь победить? Только если я позволю этому залезть ко мне в голову и потеряю контроль над собой, сойду с ума.
Так что да, самое сложное – это уровень шума на этом стадионе.
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