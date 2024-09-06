  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко о поведении зрителей в матче с Наварро: «Болельщики были громкими, но во время розыгрышей проявляли уважение и успокаивались»
1

Соболенко о поведении зрителей в матче с Наварро: «Болельщики были громкими, но во время розыгрышей проявляли уважение и успокаивались»

Арина Соболенко прокомментировала поведение болельщиков в полуфинале US Open

Она обыграла Эмму Наварро со счетом 6:3, 7:6(2). 

– Обычно вам нравится взаимодействие с болельщиками, но что кажется тяжелым в этом плане здесь, на Арене Артура Эша? Это то, что болельщики поддерживают американцев, общий уровень шума, выкрики? Что делает выступление здесь сложным?

– Я бы сказала, что сегодня все было не таким сумасшедшим. Болельщики были громкими, но во время розыгрышей проявляли уважение и успокаивались. В прошлом году [в финале с Коко Гауфф] они просто очень сильно шумели, даже во время розыгрышей. Это было настолько громко, что у меня закладывало уши. Очень большое давление.

Наверное, моей ошибкой было то, что я концентрировалась на себе, но не думала о том, что она играет на том же корте, слышит все то же самое – что мы в одних и тех же условиях. Да, они болели за нее, но как это может ей помочь победить? Только если я позволю этому залезть ко мне в голову и потеряю контроль над собой, сойду с ума.

Так что да, самое сложное – это уровень шума на этом стадионе.

Соболенко побьется за титул US Open! Она хозяйка «Шлемов» на харде: 4 финала за 2 года

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoUS Open
logoWTA
logoАрина Соболенко
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболенко о поражениях на поздних стадиях US Open: «Каждый раз, когда я сюда возвращаюсь, стараюсь мыслить позитивно: «Ну давай, может, в этот раз»
1сегодня, 06:45
Соболенко после выхода в финал US Open: «Мне все равно, с кем играть за титул. Прошлогодние уроки усвоены»
6сегодня, 01:15
Соболенко четвертый раз вышла в финал «Большого шлема»
11сегодня, 00:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шнайдер о работе с Андреевым: «Игорь делится со мной своим игровым опытом. Меня все устраивает»
123 минуты назад
US Open. 1/2 финала. Синнер сыграет с Дрэйпером, Фриц – с Тиафу
41сегодня, 12:15
Эмма Наварро: «Еще несколько месяцев назад я не особо думала о победе на ТБШ. И сейчас думать и работать в этом направлении очень приятно»
2сегодня, 11:15
Маррей – Федереру на фото с пиццей: «Ты совсем распустился»
13сегодня, 10:41Фото
Мухова после поражения в 1/2 US Open: «Сейчас мне трудно сосредоточиться на позитиве, но я здорова и могу играть»
8сегодня, 09:40
Пегула о финале US Open против Соболенко: «Это будет реванш за Цинциннати, постараюсь отомстить»
7сегодня, 09:02
Маррей снялся для обложки журнала Manhattan
6сегодня, 08:16Фото
Де Минаур после вылета с US Open: «Совсем немногие знают, что я пережил за эти восемь недель»
3сегодня, 07:35
Соболенко о поражениях на поздних стадиях US Open: «Каждый раз, когда я сюда возвращаюсь, стараюсь мыслить позитивно: «Ну давай, может, в этот раз»
1сегодня, 06:45
Пегула о том, что проигрывала Муховой 1:6, 0:2: «Мне плакать хотелось – это же позорище. Она меня уничтожала»
9сегодня, 03:51
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
3вчера, 11:35
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
1 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
731 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58