Соболенко побьется за титул US Open! Она хозяйка «Шлемов» на харде: 4 финала за 2 года

Арина Соболенко на US Open проводит 26-й турнир «Большого шлема» в карьере. На первых 14 она всего дважды вышла в 1/8 финала – и не забиралась дальше. Хотя уже брала крупные титулы, стояла в топ-10 и была полноценным членом теннисной элиты.

Но в середине 2021-го в Арине что-то изменилось. На последних 12 «Шлемах» она только пять раз проигрывала раньше полуфинала. А в последних двух сезонах ее худший результат – четвертьфинал «Ролан Гаррос» этого сезона. Потрясающая стабильность на топ-уровне.

На хардовых «Шлемах» последние два года Соболенко вообще доминирует. У нее два подряд титула на Australian Open, а в ночь на пятницу белоруска вышла во второй подряд финал US Open. Четыре хардовых финала за два сезона на ТБШ до Арины собирали только Штеффи Граф, Моника Селеша, Мартина Хингис и Виктория Азаренко.

Чтобы оформить это достижение, Соболенко обыграла Эмму Наварро – 6:3, 7:6(2).

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Большую часть матча с Наварро белоруска доминировала за счет мощи. Удивительное дело – Эмма хорошо атаковала ее вторую подачу, железно оборонялась и контратаковала, отлично играла с бэкхенда. Но при этом уступала 3:6, 3:5.

Потому что Соболенко в атаке, конечно, ошибалась, но в целом творила вещи, с которыми вообще очень трудно как-то справиться.

Оказавшись в гейме от победы, Арина, как кажется, немного зажалась, начала намного больше ошибаться с форхенда. В итоге ей пришлось удерживать тяжелый гейм при счете 5:6. А сделав это, она провела отличный тай-брейк.

Самое впечатляющее – то, что Соболенко не только собралась и перестала ошибаться, но и немного перестроила игру, добавила в нее разнообразия. Два очка на тай-брейке она взяла за счет выходов к сетке – хотя до этого там практически не показывалась. Еще одно ей принес укороченный удар – который, опять же, она до этого почти не использовала.

В итоге Соболенко продемонстрировала то, что и делает ее доминирующей силой на харде: феерическую мощь, психологическую устойчивость (которая проявилась не в отсутствии нервов, а в том, как она отреагировала на их включение в игру) и готовность адаптироваться и перестраиваться.

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В прошлом году в финале US Open Соболенко вела против Коко Гауфф, но сломалась под давлением непробиваемости американки и топивших за свою трибун.

В матче с Наварро была опасность, что ситуация повторится. Но после победы Соболенко рассказала: «Я думала: «Так, Арина, нужно сосредоточиться. Сосредоточься на себе». И у меня часто проскакивала мысль: «Нет, ребята, не в этот раз»».

А в другом отрезке интервью Соболенко постановила: «Прошлогодние уроки усвоены».

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В этот раз Соболенко снова придется бороться против трибун – потому что в финале ее опять ждет американка (и еще одна дочь миллиардера ), Джессика Пегула.

Пегула – самая стабильная теннисистка летнего хардового отрезка. На ее счету титул тысячника в Канаде, потом – финал в Цинциннати, а теперь – дебютный финал «Большого шлема» на US Open. В него она вышли после победы над Каролиной Муховой – 1:6, 6:4, 6:2.

Матч с Муховой стал для Пегулы чудесным спасением. Потому что она летела 1:6, 0:2 и 30:40 на подаче, играла ужасно и ничего не могла придумать против размашистого и творческого тенниса соперницы, которая сочетала классное движение, довольно мощную игру на задней линии (плотные форхенды, быстрые переводы по линиям с обеих сторон) с умением рвать темп за счет резаных ударов, укороток, выходов к сетке. В лучшей форме она так контролирует мяч, что многие называют ее волшебницей.

Но лучшую версию Муховой мы видели чуть больше сета. Матч развернулся, когда чешка стала допускать больше ошибок – и чуть ослабила хватку, в которой зажала Пегулу. Именно после спада у Каролины американка сама заиграла лучше – и под конец вышла на тот уровень стабильности, который показывала весь турнир.

А эта стабильность побила творчество. К тому же творчество к тому времени стало небрежным – со множеством технического брака, неоправданных рисков и странных решений.

Мухова в конце матча все оправилась и жестко боролась – полетев с брейком в третьем сете, она в двух подряд геймов на приеме с 0:40 доходила до брейк-пойнтов. И даже ее магический контроль над мячом временами возвращался.

Но в самые важные моменты он снова куда-то исчезал, и Мухова допускала ошибки.

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В личных встречах с Пегулой Соболенко ведет 5:2, и она победила американку на пути к титулу в Цинциннати перед US Open.

Матч тогда прошел по той же схеме, по которой Соболенко победила Наварро: тотальная доминация до момента подачи на матч, небольшой спад, но потом Арина снова собралась и дожала.

Будет интересно посмотреть, что придумает Пегула (и придумает ли что-нибудь), чтобы не надеяться на спады Соболенко, а вырвать победу самостоятельно.

Финал – в субботу.

Джек Дрэйпер – модель и криминалист. А еще он в 1/2 US Open

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Sarah Stier; instagram.com /arynasabalenka