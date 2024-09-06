Соболенко о поражениях на поздних стадиях US Open: «Каждый раз, когда я сюда возвращаюсь, стараюсь мыслить позитивно: «Ну давай, может, в этот раз»

Арина Соболенко высказалась о поражениях на поздних стадиях US Open

Соболенко четвертый год подряд вышла в полуфинал или финал американского «Большого шлема», но пока не выигрывала титул. В субботу она поборется за трофей с Джессикой Пегулой.

– У тебя были тяжелые ночные матчи на этом корте – ты вспоминала прошлый год и другие моменты. И ты все равно кажешься счастливой, когда приезжаешь на US Open. Ты свежая, все воспринимается по-новому. Что позволяет тебе сохранять открытость и оптимизм после всего, что с тобой здесь происходило? Некоторые на твоем месте сказали бы: «Я больше никогда сюда не приеду».

– Нет, это не про меня. Да, в прошлом здесь я получила тяжелые уроки… Думаю, у меня тут было так много возможностей, но я их не использовала по разным причинам. Не была готова, потом верх взяли эмоции, потом не смогла абстрагироваться от болельщиков.

Казалось, что я упускаю возможности, но каждый раз, когда я сюда возвращаюсь, я наслаждаюсь Нью-Йорком, этими кортами, болельщиками, игрой на этом прекрасном стадионе перед таким количеством людей. Мне нравится город, нравится проводить время на корте.

Каждый раз, когда я сюда возвращаюсь, стараюсь мыслить позитивно: «Ну давай, может, в этот раз». Каждый раз я надеюсь, что когда-нибудь смогу поднять над головой этот красивый трофей.

Тяжелые поражения никогда не доводят меня до депрессии и мыслей о том, чтобы не возвращаться на турнир. Это только сильнее мотивирует меня приехать и попытаться снова, еще сильнее и больше работать над какими-то вещами, которые, возможно, не получились в прошлом. Я все еще надеюсь, что смогу взять в руки этот прекрасный трофей.

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