Соболенко после выхода в финал US Open: «Мне все равно, с кем играть за титул. Прошлогодние уроки усвоены»

Арина Соболенко подколола трибуны после полуфинала US Open

Она обыграла американку Эмму Наварро – 6:3, 7:6(2).

«Ребята, теперь вы меня поддерживаете... Уже поздно! (Смеется).

Нет-нет-нет, хоть вы и болели за нее, у меня от этого мурашки бежали. Атмосфера была невероятной. Мне очень понравилось.

Она отличная теннисистка, сложная соперница, и я рада, что прошла этот сложный полуфинал».

Также Соболенко рассказала, важно ли ей, с кем она будет играть в финале – с Джессикой Пегулой или Каролиной Муховой . В прошлом году в решающем матче она уступила Коко Гауфф .

«Нет. Мне все равно. Потому что сегодня была хорошая проверка того, что будет, когда трибуны болеют за соперницу. Даже если там будет Пегула, мне все равно.

Я готова играть с кем угодно. Прошлогодние уроки усвоены».

Также Соболенко прокомментировала свои слова после четвертьфинала, что купит выпить всему стадиону .

«Ребята, маргарита за мой счет».