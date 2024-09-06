Соболенко после выхода в финал US Open: «Мне все равно, с кем играть за титул. Прошлогодние уроки усвоены»
Она обыграла американку Эмму Наварро – 6:3, 7:6(2).
«Ребята, теперь вы меня поддерживаете... Уже поздно! (Смеется).
Нет-нет-нет, хоть вы и болели за нее, у меня от этого мурашки бежали. Атмосфера была невероятной. Мне очень понравилось.
Она отличная теннисистка, сложная соперница, и я рада, что прошла этот сложный полуфинал».
Также Соболенко рассказала, важно ли ей, с кем она будет играть в финале – с Джессикой Пегулой или Каролиной Муховой. В прошлом году в решающем матче она уступила Коко Гауфф.
«Нет. Мне все равно. Потому что сегодня была хорошая проверка того, что будет, когда трибуны болеют за соперницу. Даже если там будет Пегула, мне все равно.
Я готова играть с кем угодно. Прошлогодние уроки усвоены».
Также Соболенко прокомментировала свои слова после четвертьфинала, что купит выпить всему стадиону.
«Ребята, маргарита за мой счет».
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