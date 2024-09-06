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Эмма Наварро: «Еще несколько месяцев назад я не особо думала о победе на ТБШ. И сейчас думать и работать в этом направлении очень приятно»

12-я ракетка мира Эмма Наварро оценила выступление на US Open

Американка дошла до полуфинала, где уступила Арине Соболенко 3:6, 6:7(2).

«Еще несколько месяцев назад я не особо думала о победе на турнире «Большого шлема». И сейчас думать и работать в этом направлении очень приятно. Это мотивирует. 

Это безумно, и я думаю, что это свидетельство того, что я проделала большую работу. Я точно покидаю турнир с большим количеством позитива».

Также она прокомментировала то, что отыгралась со счета 3:5 во втором сете.

«Я не была готова к тому, что матч закончится при счете 5:3. Я действительно хотела остаться в матче и продолжить игру. Трибуны подключились, и это было потрясающе. 

Поэтому, возможно, уже в процессе поняла, что я еще в матче и могу выиграть. Я борюсь с сильной соперницей, но могу принимать ее подачу, выйти вперед и играть агрессивно».

Эмма Наварро – дочь миллиардера. А теперь еще ворвалась в 1/2 US Open и топ-10

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Наварро
logoUS Open
logoWTA
logoАрина Соболенко
logoЭмма Наварро
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