Наварро о том, что «не уважает» Циньвэнь Чжэн: «Я не хочу вдаваться в подробности, но она проявила неуважение ко мне и к теннису»

Эмма Наварро прокомментировала слова о том, что «не уважает» Циньвэнь Чжэн

Американка сказала ей это во время рукопожатия после поражения на Олимпиаде в Париже, где упустила матчбол.

Они могут снова встретиться в полуфинале US Open, если Циньвэнь Чжэн обыграет Арину Соболенко.

– Я не буду сильно углубляться, но в течение этого матча, нескольких предыдущих, потому что мы играем вместе с юниорского уровня, во время тренировок я чувствовала от нее небольшое неуважение. Я не хочу вдаваться в подробности, но, думаю, она проявила неуважение ко мне и к теннису. Поэтому я сказала те слова после матча.

– Думаю, люди удивились им, потому что вы так спокойны на корте. Были ли вы сами удивлены своими словами и была ли у вас возможность поговорить с ней с тех пор?

– Нет, мы больше не говорили. И своим поступком я тоже не удивлена. Я чувствовала [неуважение] на протяжении всего матча. Даже если бы я выиграла, я бы, вероятно, сказала то же самое. Кажется, я привлекла немного больше внимание, чем предполагала. Но, может, эти слова – только мое мнение. Это не было эмоциональным всплеском, я просто так чувствовала.

Эмма Наварро – дочь миллиардера. А теперь еще ворвалась в 1/2 US Open и топ-10