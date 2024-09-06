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Де Минаур после вылета с US Open: «Совсем немногие знают, что я пережил за эти восемь недель»

Алекс де Минаур написал пост после поражения от Джека Дрэйпера в 1/4 US Open

Он уступил британцу 3:6, 5:7, 2:6. US Open стал первым турниром для австралийца после травмы бедра, из-за которой он не играл после «Уимблдона».

«Совсем немногие знают, что я пережил за эти восемь недель... Много сомнений, неопределенности и неприятных моментов, когда я не знал, смогу ли вернуться, чтобы сыграть не только здесь, в Нью-Йорке, но и вообще в этом сезоне. Спасибо настоящим❤️🤞😈», – твитнул де Минаур.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @alexdeminaur
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logoАлекс де Минаур
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