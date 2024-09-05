  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
3

Дрэйпер о победе над де Минауром: «Думаю, сегодня ему что-то мешало»

Джек Дрэйпер поделился эмоциями от выхода в полуфинал US Open

В 1/4 он обыграл Алекса де Минаура 6:3, 7:5, 6:2.

– Это невероятно. Если честно, невероятно даже просто впервые играть здесь, на самом большом корте в мире. Для меня это сбывшаяся мечта. Спасибо за поддержку, для меня это много значит.

– До этого ты проиграл Алексу три раза. Что в сегодняшнем матче отличалось от предыдущих?

– Думаю, я сыграл уверенно. Сейчас я в своей лучшей физической форме за долгое время. Раньше именно за счет этого Алексу удавалось меня переиграть. Думаю, сегодня ему еще что-то мешало, это немного мне помогло. Но надо отдать должное Алексу, он прекрасный игрок и боец. У нас впереди еще много битв.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoUS Open
logoATP
logoАлекс де Минаур
logoДжек Дрэйпер
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
22-летний Дрэйпер впервые вышел в полуфинал «Большого шлема» и дебютирует в топ-20
11сегодня, 20:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
US Open. Швентек сыграет с Пегулой, Мухова вышла в полуфинал
8935 минут назад
US Open. Медведев сыграет с Синнером, Дрэйпер вышел в полуфинал
32840 минут назад
Кудерметова и Чжань проиграли в полуфинале парного US Open
2сегодня, 20:42
22-летний Дрэйпер впервые вышел в полуфинал «Большого шлема» и дебютирует в топ-20
11сегодня, 20:18
Руусувуори, не игравший с конца июля, досрочно завершил сезон
1сегодня, 20:06
Теннисистку штрафовали за переодевание прямо на корте?
сегодня, 20:00Спецпроект
Каролина Мухова: «Я была очень активным ребенком. Когда что-то пробовала, сразу погружалась в это с головой»
5сегодня, 19:35
Гарсия снова рассталась с Перре
сегодня, 18:33
Осьминог, Лис, Тигр – узнали этих теннисистов? Можете сыграть с ними в нашем лесу
сегодня, 18:00Спецпроект
Мухова второй год подряд вышла в полуфинал US Open
7сегодня, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
3сегодня, 07:35
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
1 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
731 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58