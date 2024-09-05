Дрэйпер о победе над де Минауром: «Думаю, сегодня ему что-то мешало»

Джек Дрэйпер поделился эмоциями от выхода в полуфинал US Open

В 1/4 он обыграл Алекса де Минаура 6:3, 7:5, 6:2.

– Это невероятно. Если честно, невероятно даже просто впервые играть здесь, на самом большом корте в мире. Для меня это сбывшаяся мечта. Спасибо за поддержку, для меня это много значит.

– До этого ты проиграл Алексу три раза. Что в сегодняшнем матче отличалось от предыдущих?

– Думаю, я сыграл уверенно. Сейчас я в своей лучшей физической форме за долгое время. Раньше именно за счет этого Алексу удавалось меня переиграть. Думаю, сегодня ему еще что-то мешало, это немного мне помогло. Но надо отдать должное Алексу, он прекрасный игрок и боец. У нас впереди еще много битв.