22-летний Дрэйпер впервые вышел в полуфинал «Большого шлема» и дебютирует в топ-20
25-я ракетка мира Джек Дрэйпер обыграл №10 Алекса де Минаура в 1/4 финала US Open – 6:3, 7:5, 6:2.
22-летний британец впервые вышел в полуфинал «Большого шлема». Его лучший результат на остальных «Шлемах» – второй круг.
Дрэйпер стал первым британцем, дошедшим до 1/2 US Open, после Энди Маррея в 2012-м. Тогда Маррей взял первый титул «Большого шлема».
За счет этого результата Дрэйпер дебютирует в топ-20. Теперь он сыграет с Янником Синнером или Даниилом Медведевым.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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