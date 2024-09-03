Алекс де Минаур: «Пытаюсь найти счастье в чем-то другом, кроме побед. Но я точно чертовски счастливее, когда выигрываю матчи»
Алекс де Минаур поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал US Open
В четвертом круге он обыграл Джордана Томпсона 6:0, 3:6, 6:3, 7:5.
«Я делаю что могу. Раньше мое счастье практически полностью зависело от результатов. Я стараюсь делать все, чтобы довериться процессу и своему пути…. Делаю все возможное. Я пытаюсь становиться лучше, найти счастье в чем-то другом, кроме побед и поражений. Пока это мне помогает. Но я точно чертовски счастливее, когда выигрываю матчи».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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