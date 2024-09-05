Эррани и Вавассори выиграли US Open в миксте
Сара Эррани и Андреа Вавассори стали чемпионами US Open в миксте.
В финале они обыграли Тэйлор Таунсенд и Дональда Янга – 7:6(0), 7:5.
Для обоих это первый титул в миксте, они третий раз играли вместе. 37-летняя Эррани – пятикратная победительница парных турниров «Большого шлема» и чемпионка Парижа-2024 в паре. 29-летний Вавассори впервые выиграл ТБШ в каком-либо разряде, он финалист парных Australian Open и «Ролан Гаррос» этого года.
На двоих они заработали 200 тысяч долларов, финалисты – 100 тысяч.
Опубликовала: Любовь Энина
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